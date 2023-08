Tour de Namur: Delle Vedove et le show à l'italienne

"Sur cette arrivée, c'est pour Alessio", nous avait annoncé, quelques minutes avant la fin de cette étape rapide et animée par de nombreuses échappées (dont celle, à nouveau du Liégeois Noah Detalle) Jérôme Christiaens, de Gerpinnes, proche de l'agent du coureur italien Alessio Delle Vedove. Un jeune rapide sur qui misait d'ailleurs Kevin Van Melsen, le manager de son équipe continentale Circus-ReuZ-Technord (la structure de développement de l'armada World Tour Intermarché-Circus-Wanty) lors de son interview au départ de l'épreuve namuroise.

Ils avaient vu juste, puisque ce jovial blondinet s'est imposé en force, avec une petite avance, au bout de ce sprint disputé à haute vitesse. "C'est une grande joie de parvenir à m'imposer, explique-t-il dans un anglais bien maîtrisé. En analysant le parcours, j'avais pointé cette étape, mais aussi la première. Cela n'a pas fonctionné mercredi à Vresse-sur-Semois pour moi, mais là, j'ai su conclure".

Pour sa deuxième victoire d'importance de la saison, après celle conquise aux Pays-Bas sur le Kersenronde Mierlo, une manche des U23 Road Series. "Il s'agit vraiment d'un succès collectif. Nous misions sur un sprint et sur moi. J'ai été bien protégé toute la journée, bien aidé par les gars et bien emmené sur la fin, avant que je parvienne à conclure."

Ancien champion du monde Juniors sur piste

Pour la grande joie des membres de la direction sportive de son équipe, dont l'ancien pro Christophe Premont. "C'est un jeune prometteur", raconte le Brabançon, qui avait participé au Tour de Namur avant de passer chez les pros. "Il vient de la piste et a très peu d'expérience sur la route. C'est vraiment sa première année sur la route. On doit encore travailler à son moteur, mais il a selon moi une bonne marge de progression. Il a été champion du monde de poursuite chez les juniors l'an passé. On espère qu'il devienne un très bon sprinter à l'avenir. C'est aussi un vrai Italien, un véritable boute-en-train, très bien intégré dans l'équipe. Il a aussi les pieds sur terre."Ce qui ne l'empêche pas de rêver. "J'aimerais devenir pro un jour", termine-t-il. "Je vais vite au sprint et j'aime les petites bosses. Les classiques me font donc rêver."

À suivre!