Tour de Namur (3e étape): Delle Vedove au sprint à Pontaury (+ interview vidéo du maillot jaune)

Dans la dernière ligne de cette troisième étape du Tour de la Province de Namur-L'Avenir, cela a été un festival de watts combiné à une solide lutte de placement. Le peloton s'est présenté groupé malgré les nombreuses offensives de la journée, dont à nouveau celle du Liégeois Noah Detalle. Les équipes des sprinters et du maillot jaune Valentin Darbellay ont contrôlé les mouvements sur cette journée disputée entre Walcourt et Pontaury, alternant les averses et un soleil réconfortant.