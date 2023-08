Tamines face à un très bon test

Cette saison, l’inconnue règne autour de la Jeunesse puisque l’effectif a (presque) complètement fait peau neuve. Ce premier match de Coupe face à Haasdonk, P1 flamande, sera donc l’occasion de tirer les premiers enseignements. "J’ai déjà affronté des équipes flamandes, affirme Saïd Khalifa. Elles sont athlétiques et agressives dans le bon sens du terme. C’est un très bon test". Le problème, c’est que ce premier test pourrait être faussé. "Nous n’avons pour l’instant que 13 joueurs en ordre d’affiliation. J’espère que la situation va se débloquer pour dimanche". Pour sa première rencontre officielle sur le banc des Alloux, Khalifa disposera-t-il de tout son effectif ? Rien n’est moins sûr. Seule certitude: Bulfon, Vassart et Boufous ne seront pas de la partie pour cause de blessure.