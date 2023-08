Suite à la qualification aux tirs au but face au Condrusien, les Ecureuils accueillent la P2 hennuyère d’Estaimbourg pour ce deuxième tour de coupe nationale. "La rencontre de dimanche passée m’a satisfait, reconnaît R. Anciaux, le mentor des Jemeppois. Au niveau du contenu, elle a été la continuité du second acte de la super coupe face à l’Arquet une semaine plus tôt. Nous avançons bien physiquement et la cohésion était bien présente. Mentalement, la qualification est un plus. Estaimbourg, je connais encore moins que le Condrusien. Je suppose que ce sont des joueurs physiques. Certes, nous allons tenter de nous qualifier pour passer un tour supplémentaire et ainsi nous préparer en vue du championnat."

Dimanche 16h

Un match de gala endeuillé

GRAND-LEEZ: blessé: Gilissen ; incertains: Boigelot, Longin ; retour: Trigaux.

Vainqueurs de Loyers dimanche passé au terme de la séance des tirs au but, les Grand-Leeziens ont gagné le droit de recevoir Monceau, pensionnaire de D3A. Un match qui servira au coach Dany Verkamer de préparation au championnat. Mais un duel qui, aux yeux du coach gembloutois, est bien plus que cela. "C’est clairement un match de gala ! Hormis une mi-temps contre Marloie, nous n’avons pas affronté d’équipe de l’échelon national durant le programme de préparation. Cette équipe de Monceau a réalisé un très beau championnat et nourrit des ambitions. C’est un beau challenge, un beau test, face à une équipe endeuillée par le décès de Valery Andreev." Le vainqueur accueillera les Anversois de Lille United, pensionnaires de D2 Amateur néerlandophone. P.C.

Dimanche 16h

Une belle expérience face à une D3

BEAURAING: incertain: DeBecker

Après avoir écarté St-Mard, les pensionnaires de la cité mariale se voient contraint d’effectuer un long déplacement du côté de l’ambitieuse équipe d’Elsaute, récente championne en P1 liégeoise. "On se prend au jeu de la coupe de la Belgique et ce sera pour nos jeunes, un excellent exercice que d’affronter cette équipe de D3 amateurs" confirme la présidente Carole Surahy.

Auteur d’un doublé la semaine passée, Alessandro Ferreira fait partie des quelques arrivées venues peaufiner le noyau beaurinois "C’est un jeune français formé à Sedan. Comme les tous les autres, ils se sont bien acclimatés à notre nouvel entraîneur, Stéphane Toupet. Nous sommes très contents de lui et de sa gestion du groupe qui ne bougera plus d’ici fin aôut".

P.Th

Dimanche 16h

Un voyage dans l’inconnu

DINANT: suspendu: Collin

blessés: Taminiaux, Fontaine, Daxhelet, Leyssens ;

absents: Capouet, Pirson, Agnelli, Willot

Long déplacement à Ath pour les Dinantais face à une solide équipe de D3 qui n’a pas caché son souhait via son coach Pascal Verriest, de passer quelques tours en coupe de Belgique. Face à eux, Vincent Strobbe sera à nouveau confronté à une pléiade d’absents "Comme le week-end passé, je vais devoir composer avec un noyau restreint. Il y aura peu de changement par rapport à la victoire face à Fernelmont. Ce manque de concurrence m’embête un peu m’empêchant de tester différents systèmes de jeu. On enregistre l’arrivée de Oussama Maidha, milieu de terrain, en provenance d’Evelette. Quant à l’adversaire, je n’ai que très peu d’informations sur eux. Ce sera un bon match de préparation". P.Th

Dimanche 16h