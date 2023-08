Obèse en 2018, Jean-Philippe a bouclé un Ironman

Avant celle de triathlète, le garçon a connu une autre carrière sportive. "J’ai joué 12 ans au basket à Libramont. J’ai arrêté car j’en avais marre, poursuit Jean-Philippe Milard. Pendant 10 ans, je n’ai plus pratiqué aucun sport. Puis des amis m’ont mis au défi de faire 10 kilomètres. Cela s’est bien passé. J’ai enchaîné avec les 20 km de Bruxelles. Je pesais 120 kg. J’ai aussi débuté le vélo et j’ai terminé la petite Vélomédiane. Petit, j’avais déjà envie d’être triathlète. Je m’y suis mis. J’ai débuté en 2012, sur un sprint. En 2015, je finissais une distance olympique."

Malgré ses efforts, l’aiguille de la balance s’affole à nouveau, avec un nouvel épisode dépressif. Jean-Philippe Milard consulte à la clinique du poids de l’hôpital Vivalia de Libramont et passe sur le billard. "Avant, mon estomac avait la taille de deux bouteilles d’1,5 l. Après l’opération, il ne mesurait plus qu’un gobelet de 25 centilitres, glisse le Libramontois. Je suis passé de 143 à 136 kg. Le spécialiste m’a dit que la suite ne dépendait que de moi. J’ai commencé à faire attention, j’ai pris des compléments alimentaires. L’alcool ? Avec mon opération, je devais rester une période sans boire. J’ai décidé d’arrêter. Et je n’ai jamais fumé."

"Es-tu prêt à suivre un diabétique dépressif et ancien obèse ?"

Deux mois après son opération, Jean-Philippe Milard accrochait à nouveau un dossard. "Pour un cinq kilomètres. J’étais reparti, sourit-il. Après avoir rejoint le Batifer, j’ai demandé à Antoine Waltzing s’il était prêt à suivre un diabétique, ancien obèse et dépressif. Il m’a répondu qu’un défi, cela se tentait. J’ai débuté ma préparation en novembre."

Avec, huit mois plus tard, le résultat que vous connaissez. "J’en rêvais, mais si vous m’aviez dit voici deux ans que je terminerais un Ironman, je vous aurais ri au nez La suite ? Je m’alignerai sur le DO de Namur et les 20 km de Paris où j’aimerais descendre sous les 2 h. En 2024, je ferai normalement trois half avec aussi pour objectif d’enfin en finir un complet. À Remich, la natation avait été annulée et à Compiègne, j’avais abandonné. Un Ironman ? Plus avant 2 ou 3 ans. Cela demande une énergie mentale de dingue, encore plus que la partie physique. Et je ne veux plus faire supporter cela trop vite à ma famille. Ce défi était aussi un projet familial."