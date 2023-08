Louis Jadot est enfin de retour à Évelette

Après plus d’un an et demi de galère et de longs mois de revalidation suite à une opération des ligaments croisés, le jeune et talentueux Louis Jadot a enfin pu reprendre le chemin des terrains. Prometteur, il est bien décidé à se relancer avec Evelette-Jallet dès cette saison. " Je suis heureux de pouvoir enfin refouler les terrains après tout ce temps. Tout à commencer à 18 ans quand j’étais à Ciney, je me suis occasionné une entorse du genou et il a fallu plus de 4 mois pour que je puisse refouler la pelouse, mais hélas, je me suis très vite rendu compte que cela n’allait pas, j’avais toujours cette douleur bien présente. Je me suis alors tourné vers un spécialiste qui m’a fait passer une résonance magnétique et celle-ci a dévoilé que j’avais une déchirure des ligaments, cela a été très difficile pour moi de devoir à nouveau être à l’arrêt vu mon âge. J’aurais pu tout arrêter, mais le football est dans mes gênes et j’ai alors décidé de tout faire pour revenir. Lors de la saison dernière, malgré le fait que je ne jouais pas, le T1 d’Evelette Olivier Cauz a voulu me faire venir dans son club, mais au final je suis resté sans jouer toute la saison. En fin de saison passée, j’ai eu à nouveau quelques contacts, mais le coach m’a demandé de rester, et au vu de sa confiance envers moi et de l’équipe mise en place cette année j’ai directement décidé de rester et comme j’habite à deux minutes du terrain, pourquoi aller voir ailleurs." Nul doute qu’il faudra encore quelque temps à Louis pour retrouver toutes ses sensations, mais vu de son jeune âge et de son immense envie de revenir encore plus fort, il sera très certainement un renfort de choix pour l’équipe d’Evelette au vu de ses nombreuses qualités tant sportives qu’humaines.