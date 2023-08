Balle pelote: Havrenne a soif de revanche face à Purnode

À l’entame de la dernière ligne droite, Havrenne et Purnode en découdront avec l’objectif d’assurer virtuellement leur maintien. Les Rochefortois, assoiffés de revanche, attendront les Brasseurs de main ferme. "Battus 13-9 à l’aller, nous n’avions rien à revendiquer après avoir livré une kyrielle de balles hors cadre, situe Grégory Bihay, de retour de vacances. Nous aimerions terminer la saison en remportant nos deux dernières luttes à domicile." Par ailleurs, les Havrennois ont rapatrié Jérémy Jaumotte de Villers-le-Gambon pour pallier le départ de Frérotte à Warnant. En quête des derniers points salvateurs, Purnode, privé du vacancier Lurkin, se décarcassera pour au moins ne pas rentrer bredouille. "Après deux semaines d’interruption, ce sera la forme du jour, lance Mike Denis. Nous viserons à décrocher l’unité au plus vite avant d’aviser davantage. Après le succès de l’aller et celui décroché chez eux l’an dernier, Havrenne est une équipe qui nous réussit bien."