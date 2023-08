Balle pelote: duel au sommet à Mont-Gauthier ce week-end

En nationale 2, après trois semaines de repos, Aisemont retrouve la compétition avec la venue de Genappe. Un duel à ne pas perdre dans l’optique du top 8. Vainqueurs à l’aller, (11-13), les Gadis se doivent de confirmer devant leurs supporters. Ils ne pourront cependant compter sur leur cordier Kévin Bouchat. "Je devais en effet reprendre ce dimanche mais suite à un récent contrôle chez le spécialiste, je préfère rester au repos une semaine supplémentaire pour éviter une rechute."

St-Servais, qui reste sur six revers de rang, cherchera à sauver le point face à Grimminge afin de rester dans le trop 8. Les Namurois devraient retrouver les vacanciers.

En nationale 3, on suivra samedi, le duel au sommet entre Mont-Gauthier, deuxième avec 34 points et Fontaine, premier avec 38 unités. Auréolés de leur victoire à la balle du Gouverneur, les Rochefortois sont bien décidés à offrir un spectacle haut en couleurs à leurs partisans, pas vraiment gâtés à Namur en raison de la prestation des Senzeillois. "À l’aller on s’était imposé 9-13, confirme Benoît Halin. On veut aussi conserver notre brevet d’invincibilité à domicile. Il nous faudra soigner nos passages sur le tamis."

Les Cloutiers qui ont fait le plein chez la lanterne rouge, St-Denis, chercheront à consolider leur première place.

Les protégés de Christian Schmit qui se déplacent à Vodelée, dimanche, devraient signer un nouveau succès à trois points.

Si pour la descente, les jeux sont faits pour Vodelée, St-Denis et Villers-le-Gambon, la lutte pour éviter les places de barragistes reste intense. Huitième, Senzeilles se doit de ramener les trois points de son déplacement à St-Denis. Objectif identique pour Clermont qui après avoir rendu visite à la lanterne rouge, se rendra à Pironchamps, qui totalise le même nombre de points (26).

Nullement rassuré, Planois aura l’avantage de recevoir St-Marc et Warnant. Avec l’objectif d’engranger quatre points.

Des rendez-vous cruciaux pour les Carolos

Les vacances sont terminées. Place à une dernière ligne droite plutôt stressante. La dernière sortie d’Acoz remontait au déplacement à Baasrode (13-9) le 21 juillet. Il reste cinq sorties aux Coquis pour éviter de devoir passer par les play-down pour renouveler le bail en D1. Pour l’heure, les Gerpinnois, à égalité avec Tourpes, laissent trois équipes derrière eux. Mais le calendrier laisse planer le doute sur leur capacité à grandement améliorer leur situation. Le 13, ils recevront Kerksken. Deux jours plus tard, ils seront attendus à Thieulain. Le dernier rendez-vous à Moncheret, le 19, n’a rien d’un cadeau non plus (venue de Maubeuge). L’ultime rendez-vous du mois d’août s’annonce crucial, à Wieze, son principal concurrent dans la course au maintien direct. Et dans l’immédiat, ce dimanche, les Orangés ont intérêt à réaliser un bon résultat face à Isières, leur bête noire mais qui ne les devance que deux unités.

En 3B, les trois points engrangés samedi passé par Fontaine à Saint-Denis permettent aux Cloutiers de s’isoler à la première place, quatre unités devant Mont-Gauthier. Cela ressemble fort à un pas décisif vers le retour immédiat au sein de l’antichambre. Néanmoins, il est encore trop tôt pour levre les bras au ciel. Il reste en effet six rencontres à disputer, à commencer par le déplacement de ce samedi à Mont-Gauthier. Ramener le point constituerait un minimum, tout comme le fait de profiter de la venue à Leernes de Presgaux, le lendemain. De son côté, Pironchamps sort de près de trois semaines d’inactivité. Senzeilles n’en a pas profité pour faire mieux qu’un 2 sur 6, ce qui permet aux Farciennois de conserver trois points de marge sur la 8e place, à éviter absolument (il peut y avoir 5 descendants). Duel ouvert sur le papier, dimanche contre Clermont. Dom.A.