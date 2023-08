Cédric Fauré, l'entraîneur namurois, avait amené un noyau d'une vingtaine de joueurs pour cette rencontre amicale dans la capitale. Histoire de passer les troupes en revue et de pouvoir juger les tests en situation de match. Et les Merles ont montré une belle progression principalement dans l'animation du jeu en se créant pas mal d'occasions au premier acte. Ils se payaient le luxe de louper un penalty. Juste avant la rentrée aux vestiaires, Fofana concrétisait la domination des Unionistes. Les changements apportés après la pause n'altéraient pas la bonne tenue des hommes du coach français qui se créaient encore pas mal d'opportunités. "Nous n'avons pas eu de réelles frayeurs", confirmait le sympathique délégué Jérôme Chapelle. "Les progrès sont visibles et il nous reste encore du temps avant notre premier match officiel" confiait, satisfait, Cédric Fauré qui avait aligné une formation mixte lors des deux périodes, entre nouveaux, tests et "anciens" Merles.

Olympic 2 - J. Tamines 2

Ce match amical avait la particularité d’annoncer une collaboration entre les deux clubs, au niveau de l’école des jeunes.

Tamines ouvrait le score, devant une belle chambrée de supporters. L’occasion de faire tourner les jeunes des deux camps. L’Olympic jouait avec son nouveau maillot et sponsor.

Kamara - nouveau transfuge olympien arrivé de Mandel - égalisait juste avant la mi-temps.

Zaccaria replaçait les siens aux commandes en seconde période, les Namurois se montrant remuants et incisifs.

Xavier Robert haranguait son groupe qui couraient trop après le ballon sans se montrer dangereux.

Kamara en verve avait une grosse occasion d’égaliser, mais son envoi survolait la cage.

Tommy Plumin nouveau gardien des Dogues remplaçait Moriconi à un quart d’heure du terme de la rencontre. Ce jeune portier de 23 ans, grand gabarit, a joué 810 minutes en ligue 2 française. Les Taminois manquaient le break sur coup franc et Sow égalisait en fin de rencontre : 2-2 score final.