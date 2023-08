Couvin a encore été décisif pour la 2e étape du Tour de Namur: un Suisse maillot jaune (interview vidéo + itinéraire 3e étape Walcourt-Pontaury)

Cette fois, c'est un Suisse qui s'y est imposé: Valentin Darbellay. Un solide athlète de 25 ans, vainqueur notamment, cette année, du Triptyque Ardennais. Membre de l'équipe Elite Fondations Cycling Team, il a fait coup double, à Couvin. "J'étais dans la bonne échappée, explique-t-il. En fin de course, c'était chaud, cela a attaqué dans tous les sens. Lars van der Haar est sorti au kilomètre. Gerben Kuypers a réagi un peu plus tard et j'ai sauté dans sa roue. Avant de tout donner quand il s'est un peu relevé. J'ai vu que j'avais fait le trou et j'ai dépassé Lars van der Haar pour décrocher ce succès."

Cela reste serré pour le maillot jaune, puisqu'il n'a qu'une seconde d'avance sur Aaron Dockx, vainqueur à Vresse. Ce dernier a réagi en homme fort en revenant en compagnie de Pim Ronhaar sur l'échappée décisive. "On a comblé une minute, j'étais vraiment à bloc et je peinais dans la roue de Ronhaar, explique-t-il. Pour la victoire d'étape, je n'avais plus d'énergie. Je perds le maillot jaune, mais je reste dans le coup au général."

3e étape - 04/08

Walcourt – Pontaury (141.7km)

Itinéraire-horaire Km heure

Walcourt (départ depuis la Basilique) 0 13.00

Somzée 7.4 13.08

Laneffe 10.7 13.14

Fraire 12.7 13.17

Frairoul 13.8 13.19

Walcourt (1er passage)

18.7 13.25

Somzée 26.1 13.35

Laneffe 29.4 13.40

Fraire 31.4 13.43

Frairoul 32.5 13.44

Walcourt (2e passage) 37.4 13.51

Somzée 44.8 14.01

Laneffe 48.1 14.05

Fraire 50.1 14.08

Frairoul 51.2 14.10

Walcourt (3e passage) 56.1 14.16

Somzée 63.5 14.26

Laneffe 66.8 14.31

Fraire 68.1 14.33

Morialme 69.5 14.35

Hanzinelle 76.3 14.44

Oret 77.8 14.46

Biesme 81.9 14.52

Mettet Pontaury 95.6 15.10

Pontaury 119.5 15.43

Mettet 123 15.48

Pontaury (Arrivée) 141.7 16.14