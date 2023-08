Axel De Lie si près du but au Tour de Namur à Couvin lors de la 2e étape (vidéo)

Darbellay nouveau leader

"Je sentais qu'il fallait réagir", raconte Aaron Dockx. Qui reste dans le coup pour la victoire finale mais a perdu son maillot au profit du Suisse Valentin Darbellay, qui a fait coup double à Couvin, avec une attaque à la flamme rouge.

Le Wallon Axel De Lie, le frère d'Arnaud, s'est montré très offensif et règle le sprint des poursuivants, pour la troisième place. "Passer si près du succès, c'est vraiment râlant, mais je reste satisfait de ma journée et de mon meilleur résultat, à ce jour, chez les élites et espoirs", raconte le coureur de Lotto-Dstny Development Team. "Maintenant, on va voir où cette bonne échappée nous mènera pour le classement général final." Avec une troisième étape prévue vendredi entre Walcourt et Pontaury.