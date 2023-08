Rallycross: une belle affiche quand même à Mettet

Les équipes du Circuit Jules Tacheny sont à pied d’œuvre pour accueillir le World RX of Benelux, les 5 et 6 août à Mettet. Freddy Tacheny s’est confié ouvertement mardi sur l’absence de tête d’affiche: "Nous devons composer avec une situation exceptionnelle, du fait de la non-venue de la catégorie RX1e pour des raisons indépendantes de notre volonté (la FIA ayant décidé de suspendre cette catégorie tant que l’enquête sur les raisons de l’incendie ayant détruit les deux voitures électriques de Sébastien Loeb et Guerlain Chicherit lors de la manche britannique n’a pas rendu ses conclusions complètes).