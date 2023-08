Queenie, 16 ans, à participé à la coupe du monde de roller derby avec la Team World: "Nous sommes arrivées 4e"

Queenie, 16 ans, a participé à sa première coupe du monde de roller derby

Une expérience enrichissante

Les participants au tournoi avaient entre 12 et 18 ans et provenaient de Belgique et de l’étranger. "C’était enrichissant de rencontrer des gens de plein de pays différents, et du même milieu que nous. J’ai aussi beaucoup appris en jouant les matchs, il y avait un très bon niveau."

Queenie était la seule représentante de son club, le Namur Roller Derby. "Il n’y a pas de sélection, comme dans d’autres sports. Pour s’inscrire à la coupe du monde de roller, on devait compléter un Google form, envoyer aux organisateurs une vidéo montrant que l’on maîtrise certains mouvements imposés, et une vidéo où l’on est en match. Puis on est sélectionnés d’après cette candidature."

Une belle 4e place

La Team World s’est hissée à la quatrième place du tournoi, à la grande surprise de Léonie et de ses coéquipières, qui s’attendaient à terminer dernières. "L’organisation était foireuse et nous avons dû nous débrouiller pour les logements, les trajets, etc. Nous sommes allés jusque-là avec mes parents, en camping-car."

Originaire de Gesves, Queenie a découvert le roller grâce au film Bliss, sorti en 2009. Mais elle a dû attendre ses 14 ans pour s’inscrire dans un club, "car c’est l’âge minimal où l’on peut s’inscrire au club de Namur, le plus proche de chez moi. J’ai donc commencé le roller il y a deux ans."

Un sport ouvert et fair-play

"C’est un sport ouvert et inclusif, loin des jugements. On peut y être soi-même. c’est plus qu’une compétition, tout le monde est très fair play, car il y a une solidarité entre nous qui dépasse le sport. On a conscience qu’on dépasse la place culturellement assignée aux femmes dans la société et on se soutient beaucoup. Davantage que dans n’importe quel sport: on s’assure que personne n’est blessée, on se complimente à la mi-temps, etc.", s’exclame Léonie, en véritable passionnée.

Pour la prochaine édition de la coupe du monde, dans deux ans en Australie, la fédération belge de patinage, dont dépend le roller derby, souhaite créer une Team Belgium. Mais il manque encore de joueuses. Léonie, elle, sera de la partie.

Pour celles que cela intéresse, le Namur Roller Derby organise un recrutement le 10 septembre prochain au centre sportif de Plomcot. Plus d’infos sont disponibles sur leur page Facebook.