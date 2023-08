Nicolas Dricot est bien lancé

C'est une scène typique d'une arrivée d'une course cycliste. Dans le brouhaha ambiant, dans la tension qui suit un sprint et une fin d'épreuve intense, les coéquipiers se regroupent et prennent des nouvelles de chacun. "Tu as vu comment cela a pété dans la dernière bosse?", lance un coureur du Ser Vélo Team à Nicolas Dricot. "Ah non, je n'ai pas vu", répond ce dernier. "Juste et normal: tu étais devant, toi!"