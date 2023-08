Dockx et la tradition des cyclocrossmen

Mais malgré ce début chaotique, cette première étape s'est bien déroulée. Avec même du soleil à l'arrivée, à Vresse-sur-Semois, au bout de cette journée d'ouverture, toujours usante dans les Ardennes namuroises. Sans qu'elle ne soit trop difficile. La preuve, elle s'est à nouveau disputée au sprint. Avec un peloton bien compact d'une centaine d'éléments, réglé au sprint par Aaron Dockx.

Du haut de ses 19 ans, dans sa première année chez les espoirs, ce membre de la redoutable Alpecin-Deceuninck Development Team s'est imposé avec une bonne longueur d'avance sur Pim Ronhaar, un cyclocrossman, comme lui. Le Néerlandais Ronhaar avait tenté de fausser compagnie au peloton, avant de se faire crucifier dans la dernière ligne droite par Aaron Dockx.

Très heureux de savourer son premier succès dans sa nouvelle catégorie, sur la route. "Cela représente beaucoup pour moi de gagner sur le Tour de Namur, explique cet ancien champion d'Europe juniors de cyclocross. Je me suis beaucoup entrainé en vue de cette épreuve, mais je ne savais pas trop comment les jambes allaient répondre. J'ai cependant rapidement eu un très bon sentiment et l'équipe a roulé pour moi. On sentait que cela se jouerait au sprint. On a livré une superbe prestation collective et j'ai su me montrer le plus rapide au bout de ce sprint assez chaotique. C'est très beau de gagner ici." Et c'est encore plus beau d'avoir le maillot jaune, dont vos médias l'Avenir sont toujours partenaires. "Je ne m'attendais pas du tout à gagner cette première étape", continue Aaron Dockx. "Maintenant, j'ai le maillot de leader et nous allons le défendre. La route est encore longue avant de penser à la victoire finale. Mais le but sera effectivement de le garder jusque Namur. Les prochaines étapes peuvent me convenir. Je sais que le parcours n'est pas simple et le principal sera de ne pas se faire piéger, de ne pas perdre du temps." Notamment ce jeudi, sur la route de Couvin. Avec un parcours à nouveau corsé. Sans vendre la peau de l’ours, son équipe avait déjà fait coup double, l'an passé, sur la première étape, déjà dans les Ardennes, avec Toon Vandenbosch, avant de perdre le maillot jaune le lendemain, à... Couvin.