"Le Tour de Namur est une course de référence"

À l'image de la nouvelle Circus-ReUz-Technord, la structure de développement de l'armada World Tour Intermarché-Circus-Wanty, qui, pour sa première année d'existence, est redoutable dans les pelotons de l'antichambre des pros. Si ces équipes continentales peuvent rouler à l'échelon des épreuves du calendrier UCI, elles apprécient les courses comme le Tour de Namur.

"Personnellement, je ne garde pas un bon souvenir de cette course, mais c'est vraiment une épreuve de référence", commente, dans un sourire, l'ancien pro Kevin Van Melsen, aujourd'hui manager de Circus-ReUz-Technord.

Quel souvenir garde-t-il du Tour de Namur? "Si ma mémoire est bonne, je ne l'ai disputé qu'une seule fois, dans la continentale Verandas Willems (NdlR: structure qui a suivi le VC Ath et est devenue ensuite l'équipe pro du World Tour Intermarché-Circus-Wanty) . Nous y avions de grandes ambitions avec Romain Zingle, qui venait de s'y imposer un an plus tôt. Mais nous étions passés complètement à côté, piégés rapidement par une échappée très importante. On s'était bien fait engueuler!"

Un souvenir qui servira de bon discours au niveau de ses jeunes coureurs. "Effectivement, il est utile de mettre en garde que ce type d'épreuve se roule parfois de manière décousue, un peu comme chez les juniors. Il faut y être attentif partout, tout le temps, pour ne pas se faire piéger. D'autant plus que, désormais, les équipes continentales comme la nôtre ou les Lotto-Dstny ou les Alpecin-Deceuninck ont généralement le poids de la course sur leurs épaules."

Quelles seront les cartes de son équipe? "Nous venons clairement avec de l'ambition au niveau du classement général et des victoires d'étape", répond-il. "Avec notamment Jelle Vermoote qui marche vraiment bien actuellement."

Ce Flandrien vient de terminer deuxième du Tour de Liège. "Nos deux cyclocrossmen Thijs Aerts et Gerben Kuypers sont également en forme et je suis curieux de voir à l'œuvre nos jeunes comme Victor Hannes ou le Hutois Sacha Prestianni. Pour les sprints, nous miserons sur l'Italien Alessio Delle Vedove et notre Érythréen Aklilu Arefayne (3e du Grand Prix de Francfort espoirs) doit pouvoir s'exprimer sur le terrain proposé sur le Tour de Namur. Je le répète, c'est une belle épreuve, de référence. Et il est aussi de notre devoir de soutenir les organisateurs de ces compétitions, notamment en Wallonie, tout comme pour le Tour de Liège."