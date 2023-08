La corrida a fait son retour à Anseremme, avec une centaine de participants

En pleine préparation pour le Xterra Ardennes, mi-août, Igor Dumont ne parvient pas à accrocher le vainqueur au terme des quatre boucles, Alexandre Jacquelinepierre. "Comme d’habitude, cela part assez vite. Après 400 mètres, je me retrouve 2e, avec quelques coureurs du 5 kilomètres. Je parviens à garder un bon tempo dans le 3e tour, lorsque je me retrouve seul, avant de me relever sur les 2,5 derniers kilomètres en vue du gros week-end sportif qui m’attendait", raconte le second de l’épreuve. Chez les dames, la victoire se joue à deux secondes seulement. Mélissa Lamontagne l’emporte, devant Sixtine Mignot et Jenny Dardenne.

Classements

5 km: HOMMES: 1. Deravet Sebastien 00:16:29, 2. Casse Mathieu 00:18:01, 3. Willemart Samuel 00:18:18, 4. Sanrey Yanis 00:18:21, 5. Haulot Arthur 00:18:43 ; FEMMES: 21. Denison Sarah-Jane 00:24:30, 29. Villance Lucille 00:25:29, 32. Debonnet Camille 00:25:40, 33. Charlier Anne 00:26:08, 38. Frys Marie Gabrielle 00:28:47

10 km: HOMMES: 1. Jacquelinepierre Alexandre 00:34:22, 2. Dumont Igor 00:35:06 3. Frys Hervé 00:35:47, 4. Lizin Nicolas 00:36:07, 5. Ankaert Joffrey 00:36:34 ; FEMMES : 29. Lamontagne Mélissa 00:47:25, 30. Mignot Sixtine 00:47:27, 36. Dardenne Jenny 00:50:11, 38. Bartiaux Aline 00:51:54 41. Caroline Dondelet 00:54:34 etc.