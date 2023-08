Guy Warrinier: "Le 75e Tour de Namur doit être un bon cru!" (+ liste des engagés)

Le Néerlandais Frank Van Den Broek ne sera pas présent pour défendre sa victoire décrochée il y a douze mois sur le Tour de Namur. Mais cette édition s'annonce à nouveau bien relevée. Avec un plateau richement garni, avec un peloton international. "Cette 75e édition doit être un bon cru", annonce Guy Warrinnier, le directeur de la sécurité et organisateur de l'épreuve aux côtés de Michel Blondia, qui a repris le poste de directeur de course. "Avec de nombreux coureurs régionaux et de solides équipes. Nous avons dessiné le tracé de manière un peu différente que ces dernières années. Même si nous commencerons par notre traditionnelle étape dans les Ardennes."