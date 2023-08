Dinant plaît toujours autant

Sur le petit parcours, arrivée en solitaire pour Sacha Hermant, qui s'impose largement devant Stéphane Boursoit et Valery Bastien. Fidèle aux épreuves de la région, Marie Delle Donne décroche une large victoire après une course en solitaire. "C 'est un beau petit parcours avec des sentiers exclusifs. Il y a déjà pas mal de dénivelé positif pou run 6 kilomètres. Dès le premier kilomètre, je prends les commandes parmi les athlètes féminines présentes et je garde cette pole position. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde sur cette distance", raconte Marie.

L'athlète de Waregem, Hans Omey, multiple champion de Belgique de 800 mètres en indoor, âgé maintenant de 36 ans, s'impose sur les 10 kilomètres, devant Eliot Balbeur et le régional, Jonathan Fabry, bien obligé de se contenter de la 3e place. Chez les filles, c'est une victoire de plus pour Aîcha Mathieu, qui enchaîne les succès ces derniers mois.

Le sympathique traileur du Tri4Us, Johan Goubau, boucle les 19 bornes avec un peu plus de 3,30 minutes d'avance sur Louis Misploin et Mathieu Casse.

"Le départ est commun pour les 10 et les 19 kilomètres, et il n'est donc pas facile de repérer qui est sur quelle course. Finalement, à la bifurcation, je me retrouve seul. Malgré un souci de débalisage sur une certaine portion du parcours, je parviens à me repérer grâce au marquage au sol et découvrir la totalité de ce beau parcours", boucle Johan. Perrine Boulenger est la plus rapide de toutes les athlètes féminines et s'impose devant Jordan Maquet et Wendy Scolas.

Classements :

6 km : Hommes : 1. Hermant Sacha 30:20, 2. Boursoit Stéphane 32:04, 3. Bastin Valery 32:07, 4. Gilson Jimmy 35:43, 5. Pilette Clement 36:02 ; Femmes : 10. Delle Donne Marie 37:47, 15. Hermant Mathilde 42:11, 22. Gauthier Deborah 45:28, 24. Fievez Christel 46:45, 25. Le Lay Delphine 46:50

10 km : Hommes : 1. Omey Hans 45:07, 2. Balbeur Eliot 47:29, 3. Fabry Kikiano 48:50, 4. Boreux Jean-François 00:51:16, 5. Hernandez Julian 52:05 ; Femmes : 12. Mathieu Aicha 00:57:36, 15. De Wilde Lotte 01:00:11, 16. Nauwelaerts Claire 01:00:16, 24. Delobbe Marie 01:03:15, 30. Hautot Julie 01:07:16

19 km : Hommes : 1. Goubau Johan 01:26:24, 2. Misploin Louis 01:31:00, 3. Mathieu Casse 01:35:09, 4. Gand Guillaume 01:37:19, 5. Bekaert Thomas 01:38:24 ; Femmes : 16. Boulenger Perrine 01:47:20, 26. Maquet Jordan 01:54:01, 34. Scolas Wendy 01:58:43, 42. Thomas Astrid 02:03:14, 44. Petralia Rinalda 02:03:44