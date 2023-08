Ciney repart avec de nouveaux objectifs

Après la fiesta monumentale de fin de saison (3 titres de champion), Ciney se relance avec de nouveaux objectifs. "L’idée générale est de stabiliser maintenant nos formations à ce niveau, les A et les B en D3 et R2 chez les messieurs, tout en restant ambitieux pour le titre en R1 dames, avec toujours l’espoir de voir créer une D2 nationale dames" explique le manager Jean-Luc Merelle.

Pour la D3 (TdM2) coachée par Yohan Balthazar, la coupe de Belgique débutera le 11 août à Anvers. "Mais le championnat ne reprend que le 24 septembre : c’est donc une longue période de préparation à bien gérer… Si on ne sort pas dans les deux premiers de notre poule, on sera éliminés. Or on joue contre deux équipes de TdM1 (D2). Néanmoins, la qualification est le premier objectif fixé aux joueurs. Avec à la clef la possibilité de recevoir ensuite une D1 à Ciney, ce qui reste - pour l’avoir vécu à deux reprises - un très bon souvenir en tant que joueur, sans parler des supporters et du club. Et ce n’est pas infaisable, dès l’instant évidemment où on arrivera à battre une de ces D2. Pourquoi pas Neufchâteau chez nous le 19 août, sans faire de fixation..."

"Plus loin, le second objectif est évidemment de se maintenir en D3 et de jouer une saison sans trop de stress en remportant quelques belles victoires, commente enfin Yohan, qui déplorera quelques absents durant cette période de préparation, sans bobos particuliers pourtant. J’aurais préféré avoir tout le monde au poste mais c’est comme cela aujourd’hui... On a nos deux renforts, Anthony Tshiteya (Charleroi) et Fabian De Petter (Genappe). Ils aideront à alimenter le marquoir. Le premier peut jouer partout, le second aidera Alexis Husson à la distribution. Yannick Moray a finalement signé à Tongres en D3. Soit… Il y a onze joueurs dans le noyau et quatre jeunes qui peuvent y rentrer. À l’inverse quatre autres peuvent aussi jouer en B. On est parés." La D3 effectuera trois entraînements/semaine en préparation avec un mini-stage au club ce week-end avant le match de coupe dimanche contre Belgrade.

Les dames sur leur lancée

Du côté de la R1 dames aussi, la préparation sera costaude et calquée sur ce schéma avec un stage résidentiel ce prochain week-end. "Les filles vont rester au club trois jours en logeant à l’auberge de jeunesse de Namur avec leur nouveau coach Jürgen Van Meerbeeck" explique Jean-Luc Merelle qui pour compter sur Jean-Christophe Beguin pour assister l’ancien joueur de D1 et ex-coach de Namur. Nicolas Maigret coachera l’équipe B.

"Il était important que Jean-Christophe soit présent à mes côtés pour créer le lien et transmettre le témoin plus tard, explique Jürgen Van Meerbeeck. P our ma part je serai dans la continuité de la fin de saison dernière où je conseillais déjà l’équipe. Et je découvre ce niveau pour apporter évidemment toute mon expérience au club. Où, je tiens à le souligner, on est mieux encadrés que dans certains clubs de D1 tout en gardant ce côté familial important. Avec notamment un kiné à disposition, Maxence Tillieux, sans qui on n’aurait pas pu finir la saison dernière. C’est un luxe car on a avait un noyau de 7 filles qui a connu un rythme quasi professionnel. Elles sont donc déjà prêtes pour cette saison avec un renfort (NDLR: Océan Ronveaux) et des jeunes qui montrent chaque fois beaucoup d’envie. Avec trois entraînements/semaine, je donne comme objectif à chacune de vouloir progresser dans son basket, et de toujours vouloir aller plus loin. On a un grand adversaire, Ottignies, contre qui on jouera quatre fois cette saison dont déjà le 6 septembre en coupe de Belgique. C’est un peu tôt, on verra. L’important ce sera surtout le 23/09 en championnat." On le voit, Ciney est déjà bien dans sa saison.