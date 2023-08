Belgrade prépare une année charnière

D'autant que cette année, les Belgradois passeront de deux à trois entraînements par semaine avec, il est vrai, une équipe plus jeune que jamais.

"J'ai toujours donné la chance à de jeunes joueurs mais cette saison est une année réellement charnière car trois de nos cadres sont partis, à savoir Thiry, André et Depouhon, poursuit le coach.

Il y a donc beaucoup d'incertitudes qui planent sur ce nouveau groupe alors même que nous sortons d'une saison compliquée. Il est clair qu'avant tout il faudra chercher à se maintenir mais j'espère que nous pourrons très vite nourrir de plus hautes ambitions. Avec de jeunes recrues nous pouvons nous préparer plus durement dès les premiers entraînements afin d'être prêts dès l'entame du championnat. Il faudra commencer celui-ci mieux que celui de l'an passé où nous avions dû attendre octobre et le match contre Ninane pour engranger une première victoire."

Et c'est face à cette même équipe de Ninane que Belgrade jouera son premier match officiel, en coupe de Belgique, le dimanche 13 août. Dans cette même coupe, les Belgradois seront également confrontés à Liège, Boom et la TDM1 du Spirou de Charleroi. Outre ces quatre matches, quatre rencontres amicales sont également au menu de Belgrade avant d'entamer le championnat le 23 septembre chez les montants de Waterloo.