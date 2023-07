Une première édition mitigée pour les 5 et 10 km de Namur

Plateau revu à la baisse

Le plateau international annoncé n’est finalement pas celui escompté. La date n’est peut-être pas judicieuse ? À une semaine des Championnats de Belgique de 10 kilomètres sur route à Lokeren, ce n’est pas le moment de mettre les gaz pour ceux qui visent un chrono.

En prépa pour le Marathon de Berlin

Sur la petite distance de 5 kilomètres, Thibault De Rijdt franchit la ligne en 16.03, avec une poignée de secondes d’avance. "Je me suis rapidement retrouvé seul. Le parcours était très surprenant, avec quelques virages à 180 degrés mais cela reste assez plat. Je ne m’attendais personnellement pas à cette victoire, alors que je suis en pleine préparation pour le Marathon de Berlin", commente le vainqueur. Chez les dames, Dorothée Cuppers franchit la ligne d’arrivée avec 18 secondes de battement sur Sophie Rappe.

De lièvre à leader

Parti comme lièvre comme Kevin Cusse, moins en forme que son copain d’entraînement, Marvin D’Aurilio prend rapidement le rôle de leader pour finalement en terminer en 32.16. "Pour moi, le plus fort du jour, c’est Lahcen El Matougui. Malheureusement, il ne termine pas à cause d’une douleur au tendon. Dès le 2e kilomètre, Kevin et moi sommes en tête. Kevin étant moins en forme, je décide de poursuivre à mon rythme. Je fais donc les 4 derniers kilomètres seul, en me testant un peu en vue de Lokeren le week-end prochain", raconte Marvin. Pointée du doigt comme favorite, la régionale de l’épreuve, Valentine Mathy, assume pleinement son rôle en s’imposant et en signant une jolie 22e place au classement scratch en 37.28. "L’objectif initial est de faire 36.45, mais vu la météo peu clémente, le parcours pas aussi roulant que prévu et l’aiguillage à la première bifurcation un peu foireux, je n’attends pas ce chrono. Nicola Bucci, mon lièvre de luxe, et Lahcen, qui ralentit à cause de douleurs au tendon, parviennent à maintenir ma motivation tout au long de la course. C’est un réel plaisir de retourner aux sources sur mon ancien terrain de jeu, et d’y retrouver les amis", clôture Valentine.

Les quelques petits couacs rencontrés devraient être améliorés pour la prochaine édition et les organisateurs annoncent déjà vouloir ajouter un 20 kilomètres au menu de la journée.

Classements

5 kilomètres

HOMMES: 1. De Rijdt Thibault 00:16:03, 2. Vanmansart Hugo 00:16:27,

3. Sabi Mehdi 00:16:44, 4. Vansumere Ian 00:17:13, 5. Goetynck Grégori 00:17:30

FEMMES: 15. Cupers Dorothée 00:18:44

17. Rappe Sophie 00:19:02, 31. Rock Stéphanie 00:20:36, 35. Bauwens Marion 00:20:55, 40. Tagliafero Louane 00:21:40

10 kilomètres

HOMMES: 1. D’Aurilio Marvin 00:32:16, 2. Cusse Kevin 00:33:15, 3. De Rijdt Mathieu 00:33:25, 4. Navet Nicolas 00:33:35, 5. Blouse Cédric 00:33:42

FEMMES: 22. Mathy Valentine 00:37:28, 44. Delhougne Anne-Sophie 00:41:19, 52. Gaspard Louise 00:42:22, 56. Carion Nathalie 00:42:58, 67. Naert Caroline 00:44:24