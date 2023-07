Tour de Namur: Lucas Jacques sur la lancée du Tour de Liège

Sans pression

Parmi les régionaux avec le plus de bagout, il y aura Lucas Jacques. Le coureur de Mazy n'en est qu'à sa deuxième participation en autant d'années chez les espoirs et élites, mais il a franchi un sérieux cap cette saison. Après un premier essai très intéressant il y a douze mois, il revient sur le Tour de Namur avec l'expérience d'avoir déjà joué, à ce niveau, le classement général d'une épreuve très vallonnée de cinq jours, puisqu'il vient de terminer sixième du Tour de Liège.

Que vise-t-il sur ce Tour de Namur, dont il fait un objectif ? "J'essaie de l'aborder sans trop de pression", répond le coureur de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Cela avait bien marché pour moi au Tour de Liège parce que je l'avais justement abordé sans trop de pression. J'avais bien senti la course grâce à ça aussi, je pense, et j'avais su aller dans l'échappée décisive, lors de la première étape. J'ai l'impression que cela se joue plus à la pédale sur le Tour de Namur, qui me semble plus dur. Il faut y être attentif tout le temps."

Sur la Merveilleuse

Dans la foulée de sa sixième place au Tour de Liège, sera-t-il protégé au sein de son équipe? "Tout le monde sait depuis un an dans ma formation que je veux être bien sur le Tour de Namur et je le suis, je suis satisfait de mon niveau et de ma condition, évoque Lucas Jacques. Cette épreuve a lieu dans ma région, sur mes routes d'entraînement et me motive logiquement vraiment beaucoup. Maintenant, pour le leadership, on verra au fil des jours. Si on est en position de gagner le Tour de Namur avec un autre coureur, nous jouerons sa carte."

Il se réjouit de monter pour la première fois la route merveilleuse en compétition, ce qui n'avait pas été le cas l'an passé, quand la dernière étape était arrivée au sommet de la Citadelle via la montée de La Pairelle. Avec l'espoir d'y défendre un bon classement général, avec l'envie d'aller y chercher un résultat ou avec la satisfaction d'en avoir déjà obtenu un.