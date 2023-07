Phong Nguyen s’offre la coupe d’été de Champ d’en Haut

La dernière étape a vu la victoire de José Jacques, le pongiste local, qui a vaincu en finale Phong Nguyen, en trois sets. En consolation, Esteban Caudron de Dinant a vaincu Claude Michel de Flawinne.

Vainqueur de deux manches et toujours présent dans le top 3, Phong Nguyen, la nouvelle recrue du TT Namur, remporte le classement général devant Bernard Lemal et Patrick Petit. "C’était le plus régulier," lance Patrick.

Le prix du fair-play a été décerné à Jonathan Pieltain, un non classé du club de Fosses.

Le classement de l’étape 5

1. José Jacques (C0, Champ d’en Haut); 2. Phong Nguyen (B6, TT. Namur); 3. Marie-Eve Croixbien (D0, Hamme-Mille); 4. Bernard Lemal (B4, Hurricane); 5. Raphaël Pieters (C6, Champ d’en Haut); 6. Lorenzo Goossens (C0, Vedrinamur); 7. Andrew Vervenne (C6, Hamme-Mille); 8. Jérôme Delooze (B6, Purnode); 9. Patrick Petit (C4, Champ d’en Haut); 10. Lionel Pintiaux (C6, Saint-Marc).

Classement général

1. Phong Nguyen (B6, TT Namur) 187 ; 2. Bernard Lemal (B4, Hurricane) 167 ; 3. Patrick Petit (C4, Champ d’en Haut) 163 ; 4. Yun Min Languillier (C0, TT. Namur) 159 ; 5. Claudy Delahaut (B4, Malonne (152); 6. Jason Vervenne (C0, Perwez) 136 ; 7. lionel Pintiaux (C6, Saint-Marc) 133 ; 8. Andrew Vervenne (C6, Hamme-Mille) 132 ; 9. Marie-Eve Croibien (D0, Hamme-Mille) 130 ; 10. Olivier Demaret (D2, Rouillon) 125.