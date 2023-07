L'élan du Ser Vélo Team

Cela n'avait pas été une première, l'an passé. Des équipes namuroises sur le Tour de Namur, c'était très courant... avant. Les dernières au départ avaient été Marchovelette et l'Espoir Condrusien. Pendant de longues années, il n'y avait plus eu d'équipe de la région sur les routes du Tour de Namur. Avec un nombre de coureurs de la Province en chute libre parmi les engagés. Mais ce chiffre est à nouveau en hausse depuis 2022, depuis que le Ser Vélo Team, ce club basé à Mettet, a suffisamment grandi pour se faire une place à ce niveau, très relevé. La structure de Laurent Servais arrive d'ailleurs avec un effectif quasiment exclusivement namurois. "Cela aurait normalement dû être le cas avec Thomas Nennen, mais notre coureur a été repris comme stagiaire chez Bingoal-Wallonie Bruxelles", commente le patron de l'équipe. Si Nennen réalise un résultat, ce qui est possible, cela restera une double réussite pour le club namurois après l'avoir formé et lancé dans le grand bain. "Nous nous pouvons envisager aussi de belles choses avec Nicolas Dricot."