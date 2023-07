La première phase de la coupe d’été pour Nolan Lerat

Joli succès pour la première étape de la coupe d’été organisée par le club de Philippeville. Septante-deux joueurs venus du Hainaut mais aussi du Namurois et du cercle local, ont rejoint la salle de la rue du Moulin." Malgré le nombre de joueurs, tout s’est bien passé et tous les joueurs étaient enchantés, avoue Laurent Schouppe. Le comité a bien géré et nous en sommes très fiers. Nous avons constitué des poules de six pongistes. Chaque participant était ainsi assuré de disputer un minimum de cinq matches."