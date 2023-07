310 participants au tournoi du TC Bayard, à Dinant: une édition record

En vue de cet engouement, le comité d’organisation s’était étoffé en accueillant de nouveaux jeunes bénévoles. "Cela garantissait une bonne ambiance et une meilleure organisation. On forme pour anticiper une éventuelle relève, dans les années à venir."

Habitués au soleil, les organisateurs ont dû faire face à la pluie. "Le tournoi s’est passé dans des conditions dantesques, explique le juge-arbitre. On a passé plus de temps au téléphone qu’à pouvoir admirer les matchs. La semaine est toujours très chaude, d’habitude. C’était l’opposé par rapport aux dernières années". Pour pouvoir assurer son cours, le club dinantais a pu compter sur la collaboration des clubs aux alentours. "C’était une organisation épique. La solidarité entre clubs nous a sauvés, reconnait le président du club. On a joué tous les jours sur site étant donné qu’on a trois French Courts. Ça nous a permis de maintenir dans un premier temps, une programmation sans report de matchs. On a envoyé des matchs à Ciney, Givet et Marche. Hastière nous a également aidé."

105 Joueurs du club

Pour le TC Bayard, ce tournoi avait également un accent local puisque sur les 310 participants, 105 joueurs étaient affiliés au club dinantais. "C’est vraiment une énorme différence par rapport à il y a trois ou quatre ans", constate le président du club qui voit son nombre d’affiliés accroitre années après années.

Normand triple vainqueur

Au TC Bayard, les organisateurs se réjouissent surtout du profil des participants, qui reviennent chaque saison. "On fidélise de plus en plus nos joueurs. On a nos tenants du titre qui reviennent chaque année défendre leur titre, affirme le président. Grégory Normand a notamment remporté le tournoi en Messieurs 1 pour la troisième année consécutive. Grégory a découvert le tournoi en 2020. Il ne connaissait pas du tout notre club. Il a gagné le tournoi en 2021 et 2022. Depuis lors, il est comme à la maison. C’est un peu le Rafael Nadal du TC Bayard", plaisante Julian Clarenne.