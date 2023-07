Union Namur : une préparation solide et positive, et un back droit français en test

Le stage des Merles dans le Sud de la France prend fin ce lundi avec un dernier entraînement matinal avant de regagner leurs pénates en soirée. Le programme a été bien rempli avec deux séances quotidiennes depuis leur arrivée jeudi à Tour d'Aigues. Les hommes de Cédric Fauré ont disputé un duel amical samedi soir dans le stade de Pertuis face à l'Académie sud-méditérannéenne, composée de joueurs de Nationale actuellement sans contrat. Les Namurois et leur adversaire se sont quitté dos à dos (2-2).Les buts des Unionistes ont été inscrits par Bangoura et Adel Sbaa. Ce dernier et Gendebien auraient pu forcer la victoire mais le tir du second frappait le poteau en fin de partie. Les jambes étaient lourdes après la charge physique des derniers jours mais la volonté restait bien présente. Le dimanche, les joueurs, le staff ainsi que les accompagnants avaient une journée libre et ont été visiter le stade Vélodrome à Marseille. Prochain objectif: le match amical à Jette le 3 août en soirée.