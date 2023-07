Un 6e Belgian Open pour Gustavo Fernandez

Après les demi-finales du samedi, le dimanche est jour de finales en simple au Belgian Open de Géronsart. Le matin, sur le terrain à l'intérieur il a fallu 3 sets pour départager Donald Ramphadi vainqueur l'an dernier et Heath Davidson. Au terme de ce match de quasiment deux heures trente c'est l'Australien Davidson qui s'impose 7-5, 2-6 et 6-2.

La durée relativement longue du match a un peu pris de court les équipes TV qui ont dû se dépêcher pour redéployer leur matériel sur le court central.En effet bien que le ciel soit menaçant par moments, les prévisions météo ont prévu une après-midi au sec et donc les finales des simples doivent se jouer sur le court central en extérieur.

Une petite pluie de rappel

Une mini-averse de quelques minutes retarde le début de la rencontre dames entre la Chinoise Zhenzhen Zhu et la Japonnaise Momoko Ohtani, mais l'après midi au sec semble bien partie.

Le début de partie est équilibré entre Zhu, gagnante l'an dernier et la Japonaise. Chaque joueuse empochant son jeu de service jusqu'à 4-4 dans le premier set. Par la suite Ohtani parvient à faire le break pour empocher le premier set sur le score de 6-4. Le second set ressemble à une punition pour la Chinoise qui semble épuisée. Othani s'impose 6-0 dans le second set.

Et de 6 pour Fernandez

Chez les hommes la finale entre l'Argentin Gustavo Fernandez et l'Espagnol Martin de La Puente a commencé sous le soleil. Dès le premier jeu Fernandez fait parler sa puissance et sa précision pour faire le break et mener. De La Puente peine à rentrer dans son match et il n'arrive pas à faire déjouer l'Argentin qui remporte le premier set 6-2.

Dans le second set, à 1-1 la pluie interrompt la rencontre durant de longues minutes et la question de jouer la suite à l'intérieur se pose.

Le problème de la pluie est qu’outre le terrain qui peut devenir collant, pour les joueurs en chaise, les poignées fixées aux roues et qui leur servent à contrôler leur chaise glissent.

Mais heureusement la pluie a été légère et la rencontre peut reprendre sur le court central. Fernandez mène 5-2 et alors que le public pense assister au dernier jeu, celui est disputé et revient finalement à l'Espagnol. Mais au jeu suivant, sur le service de De La Puente, Fernandez réplique et l'emporte finalement sur le score 6-3, 6-3. Il s'agit de la sixième victoire à Géronsart de l'Argentin qui participe au tournoi depuis 2011.

Après cette belle réussite sportive malgré une météo compliquée, les organisateurs ont promis de recommencer l'année prochaine tout en espérant être épargnés par la météo.