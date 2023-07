Spirous et Copères passent au second tour

U. Dinantaise 2 - Fernelmont-Hempt. 0

Arbitre : M.Masset.

Carte jaune: Igot.

Buts: Koné (1-0, 51e), Pirson (2-0, 63e).

UNION DINANTAISE: Delaite, Makuanga, Loriers (Leyssens 76e), Dujardin (59e Collot), Herman, Nazé, Koné (83e Kishilo), Igot, Richard, Agnelli (59e Pirson), Michel.

FERNELMONT: Schurmann, Mparsakis, Carpiaux, Lunzanga Nsadisa, Lakhouil (58e Lorent), Quevrin, Sacré (63e Pirson), Houart (63e Stas), Van De Sande, Collard, Marchal (68e Preudhomme).

Les Dinantais prennent le début de cette première rencontre à leur compte. Loriers est le premier à se montrer et à forcer Schurmann à la parade alors qu’on joue seulement depuis cinq minutes de jeu. Dans ce premier quart d’heure, les joueurs locaux font siège dans le rectangle adverse, mais sans se montrer réellement dangereux. Fernelmont se réveille doucement et Delaite qui doit sortir le grand jeu devant Lakhouil qui était au bon endroit pour réceptionner de la tête un coup-franc de Sacré botté à l’entrée du rectangle, côté gauche. Michel et Koné, loupent le but d’ouverture avant le repos, tandis que Sacré, se montre tout aussi imprécis sur coup-franc. La seconde période démarre tambour battant. À la 51e, Makuanga récupère un ballon dans l’axe du jeu et sert idéalement Koné dans le grand rectangle. Le transfuge d’Haversin ne loupe pas l’aubaine et crucifie le portier adverse. En face, il faut un retour défensif et un tacle de Nazé pour empêcher Lakhouil de remettre son équipe dans la partie. Agnelli loupe la balle de break, ce que ne fait pas S. Pirson qui, à peine rentré au jeu, met le feu dans la défense de ses anciennes couleurs et inscrit le second but des siens. Dinant contient bien les dernières offensives adverses et se qualifie pour le prochain tour face à un adversaire qui aura offert une belle résistance.