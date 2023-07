Arbitre: Godefroid

Cartes jaunes: Gesquière, Dessart.

Carte rouge: Struvay (86e)

Buts: Chevalier (0-1, 92e)

Chevetogne: Martinez, Dessart, Hanquet, De Bona, Grégoire (Viguen, 57e), Minon, Desille, Brebant (Fournaux, 57e), Simon (Pierard, 57e), Capelle, Struvay,

Profondeville: Humblet, Herbay, Demeuse (Villanueva, 8e), Lambert, Nelis, Paquet, Ghesquière, Chevalier, Van Vlemmeren, Scailteur, Janssens.

Pour Éric Suray, c’est donc un peu un retour au pays. Il connaît la maison comme le fond de sa poche. Et si les "Coccinelles" sont toujours en D1, aujourd’hui, c’est un peu grâce à lui. Va-t-il pour autant mettre le pied au plancher dès le départ pour en venir à bout ? Il n’a pas fait le déplacement pour ramasser la casquette, c’est un fait."Malheureusement, il me manque trois transferts et mon gardien. Mais inutile de nous plaindre. Nous allons faire pour un mieux avec les moyens du bord ! nous confiait-il avant match. Et il allait faire mieux ! Les"Coccinelles"prennent leur envol contre le vent. Et pendant le premier quart d’heure elles vont faire le forcing. Avec, à la 21°, un tir tendu de Desille que Humblet détourne. Profondeville sort, de temps en temps, la tête de l’eau. Mais Martinez passe un début de rencontre plutôt calme. Chevetogne insiste, sans trouver l’ouverture. Avec le vent, le match va-t-il changer de physionomie ? Les gars du coin oublient de resserrer les lignes et laissent trop d’espaces libres. Ce qui n’est pas pour déplaire au coach Suray. Et les" Mosans"mettent le nez à la fenêtre. Tandis qu’en face, Simon, de la tête, oublie de mettre Humblet en boîte. Tout comme De Bona sur un centre de Dessart. Pour l’issue du match, il ne faut jurer de rien. Les deux coups francs de Ghesquière à la limite du rectangle le prouvent. Avant que Chevalier, sur un ultime contre ne fasse 0-1. Est pris qui… Michaël Desille: -" Nous devons tuer ce match en première période ! Les occasions il faut savoir les mettre au fond. Pas facile, évidemment. L’adversaire n’avait pas fait le déplacement pour nous présenter le flanc. En seconde période nous nous devions de mieux occuper le terrain, sans laisser trop d’espaces libres. Notre jeu plus vertical ne nous a pas réussis. Avec le vent nos transversales sortaient

Robert-Robin: le délégué et ses joueurs étaient accrochés à leur petit nuage. -" Toute l’équipe a fait preuve de belle solidarité. Avec une demi-équipe: trois réservistes seulement sur le banc ! Et un seul est monté au jeu, suite à la blessure de Demeuse. Nous avons réussi à contenir notre adversaire pendant la première mi-temps. Avant de prendre un peu plus d’aplomb en seconde. C’est tout bon !