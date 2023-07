SENZEILLES: Donadello, Jassogne, Dussard (G. Charloteaux), Gobron, E. Charloteaux.

WARNANT: Godart, Gilon (0-4 Droussin), Lecocq, Etienne, Dombret.

MONT-GAUTHIER: Lavis, N. Schmit, Alexis Perveux, Halin, Marion.

SAINT-MARC: Briot, R. Pairoux, Guidon, Haubruge, A. Pairoux.

Saint-Marc 5 - Senzeilles 7

En ouverture, St-Marc a joué avec son bonheur. Après partage des jeux initiaux, les banlieusards namurois opéraient la cassure pour filer à 4-1. Gobron avait servi hors cadre à 40-40 et Rémi et Adrien Pairoux avaient assuré sur le tamis. Gobron permutait alors avec Dussard et prenait le petit milieu. Un changement payant. Les livreurs namurois éprouvaient des difficultés à éviter le capitaine senzeillois qui fouettait à plusieurs reprises entre les perches. Dans le camp namurois, les frappeurs se montraient moins réguliers. Senzeilles alignait les jeux pour approcher du but à 4-6. Dans un dernier sursaut, St-Marc sur les services de Briot, empochait un dernier jeu de 40-40 avant de baisser pavillon.

Warnant 1 - Mont-Gaut. 7

La seconde demi-finale se résuma en un cavalier seul des Rochefortois. En dépit de cinq livrées fautives, les Bleus empochaient les deux premiers jeux. Marion, au service poussait Gilon à la faute à 40-40 et dans le quatrième jeu, fouettait entre les perches sur un nouveau jeu monté à la limite: 0-4. Gilon cédait alors sa place à Droussin chez les Mosans. Halin assurait sur le tamis pour inscrire 0-5. Carl Dombret, au service, poussait Marion à la faute pour stopper la progression rochefortoise. Une éclaircie dans la grisaille. Hugo Godart visitait le large à 40-40 et Lecocq servait deux balles hors cadre et une courte avant de se faire surmonter par Marion. Mont-Gauthier filait en finale sans forcer.

Senzeilles 0 - Mont-Gaut. 7

La finale n'a hélas pas tenu ses promesses. Sur la lancée de la demi-finale, les Rochefortois annonçaient d'emblée la couleur en empochant le premier jeu blanc. En dépit d'une outre de Gobron, resté au petit milieu, Senzeilles concédait le deuxième jeu, Alexis Perveux chargeant Dussard. Soutenus par leurs nombreux supporters, les protégés de Christian Schmit poursuivaient leur chevauchée fantastique, Gobron visitant deux fois le large: 0-3. Marion s'illustrait sur le rectangle et Mont-Gauthier raflait un nouveau jeu blanc. Et Eddy Charloteaux avec quatre baraques en offrait un troisième aux Rochefortois. Halin du fond fouettait aussi entre les perches, obligeant les livreurs cerfontainois à prendre des risques sur le tamis. Alexis Perveux au service s'empressait de conclure. Une lutte expédiée, qui laissa les spectateurs sur leur faim. Mont-Gauthier n'a concédé cinq quinze, raflant quatre jeux blancs. Quant aux Senzeillois, ils totalisent onze livrées fautives pour seulement deux aux Rochefortois.