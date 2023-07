Cartes jaunes: Zamperetti, Zingle, Van Lerberghe

Carte rouge: Giglio (89e)

Buts: Vanmackelbergh (0-1, 1re), Baudaux (1-1, 7e)

PETIGNY-FRASNES: Charlier, Sobry, Galante, Delcine,Gjorgjijevski (46e Giglio), Chartier (80e Van Lerberghe), Vecchiato, Baudaux (75e Bendaha), Leurquin (46e Gravier), Petrisot, Zamperetti

FLAVION-MORIALME: Unver, Bodart (80e A.Delcourt), Lamock (71e Hendrick), Mamona (71e Leroy), Zingle, Cheront, Petrisot, Jadoul, M.Delcourt, Vanmackelbergh (63e Collart), Deghorain

Le début de match commence à 100 à l'heure entre les Fagnards et les Florennois. Les Rouges prennent les devants après quelques secondes avec Diego Vanmackelbergh pour ouvrir la marque. Les hommes de Sébastien Marée ne sont pas surpris et les pensionnaires de P2 réagissent dans les cinq minutes. Et c'est Baudaux qui trouve la faille et remet les deux équipes à égalité. Tant Flavion que Petigny se créent les occasions pour reprendre l'avantage mais le score de parité est maintenu jusqu'au coup de sifflet final. Dans la terrible séance aux tirs au but, le numéro 11 florennois, Maxime Collart inscrit l'essai victorieux pour permettre à ses couleurs de passer au tour suivant.

Grand-Leez 3 - Loyers 3 (t.a.b. 3-1)

Arbitre: Dubois.

Cartes jaunes: Scafidi, Ligot, Tadjenant, Richir.

Buts: Nguea Edimo Ava (0-1, 13e), Francotte (1-1 sur penalty, 15e), Boreux (2-1, 29e), Longin (3-1, 35e), Scafidi (3-2, 83e), Boutgmi (3-3, 97e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Piret, Fournier, Evrard, Kindermans, Brouir, Longin (78e Van Bets), Ligot (63e Piazzalunga), Francotte (78e Feldbusch), Boreux (46e Boigelot), Gilles (70e Barry).

LOYERS: Salmon, Sbaa, Dandoy, Nguea Edimo Ava (57e Mathy), Boutgmi, Tadjenant, Bajraktari, Scafidi, Craps (46e Richir), Seutin (69e Delens), Mauléon.

Au grand complet, les Grand-Leeziens ont émergé lors de la séance des tirs au but face à des Loyersois privés de Bouyaalan, M. Colard et Mandil, absents, de De Fraipont et Lampecco, blessés, et d’A. Collard, suspendu.

Commencée sur un rythme de sénateur, la rencontre voyait Gilles inquiéter Salmon (9e). Seul au petit rectangle, Nguea Edimo Ava déflorait la marque (0-1). Dans la foulée, Scafidi accrochait Francotte dans le rectangle. L’attaquant local se faisait justice sur penalty (1-1). Boreux doublait la mise peu avant la demi-heure (2-1) avant que Longin ponctue un beau mouvement collectif amorcé par Boreux et prolongé par Francotte (3-1). La messe semblait dite.

En seconde période, les Loyersois prenaient la direction du jeu. De la tête, Scafidi relançait le suspense sur un corner de Bajraktari (3-2). Et, dans les arrêts de jeu, la frappe déviée de Boutgmi surmontait Legrand et envoyait les acteurs aux penaltys (3-3). Piret, Van Bets et Brouir inscrivaient leur coup de réparation tandis que leur équipier Legrand détournait les frappes de Mauléon, Richir et Mathy.

Les Gembloutois recevront Monceau (D3A) dimanche prochain.

Evelette-Jallet 1 - Meux B 0

Arbitre: Ali Rahmani.

Cartes jaunes : Rosmolen, Ruth Rousselle, Dhyne, Eloy.

Buts : R. Ruth (1-0, 87e)

EVELETTE: Baudoin, Dion, Eloy, Bojovic, Rosmolen, Toussaint, Hadim, Marino (65e Meuter), Ruth, Olojede, Prevot.

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Bastien, Bodart (82e (Gosset), Cloots (70e Soleil), Rousselle (67e Bouillon), Dhyne, Cinier, Graffart 82e Toussaint), Roldan-Simon, Moors.

Une équipe remaniée d’Evelette rencontre Meux B, toute jeune et motivée. Dès lors sur qui parier ? C’est une rencontre qui, sur papier, devait être pliée dès le début. C’état sans compter sur la hargne des gamins, qui ne veulent pas se laisser battre. Bonnes constructions des deux côtés, très agréable à regarder mais cela n’est payant pour aucune des équipes qui manquent de finitions. Quelques belles occasions s’ensuivent mais les deux gardiens, surtout, Pignolet, très attentif sur sa ligne, arrivent à maintenir la clean sheet.

Après la pause, la physionomie de la rencontre n’est plus la même. Evelette se lance définitivement vers l’avant. Et sur un centre de Rosmolen dans le petit rectangle pour Ruth, c’est la libération. De l’avis d’Olivier Cauz: "une équipe de Meux bien en place, mais notre travail de sape à bien fonctionné. Nous ouvrons le jeu dès que le score est défloré. Nous serons plus en place la semaine prochaine. Nous avons des joueurs très efficaces. Quand notre équipe sera au complet, nous aurons une phalange très compétitive." Quant à son vis-à-vis, Clément Moors, entraîneur et joueur aujourd’hui, est très fier de ses très jeunes joueurs. "Même si nous avons de jeunes joueurs, je leur fais confiance, Mais nous ne serons pas les Petit Poucet. Je compte vraiment sur ces jeunes".