Arbitre: D. Bonanno

Cartes jaunes: Depaemelaere (5e), Delporte (44e), Hernandez (69e)

Buts: 1-0 (Descarpentries, 46e), 2-0 (Lotte 63e), 3-0 (Lambot 90e)

BIESME: Jacquet, Leemans, Mollet, Wackers, Pratz, Lotte, Lambert (Deppe, 45e), Descarpentries (Wauthy, 72e), Lisot (Graulus, 85e), Blanchard (Lambot, 77e), Depaemelaere

NISMES: Eugène, Minet (Bouvy, 67e), Llinares (Libert, 54e), Depotter (Delpire, 54e), Nava Fernandes, Hernandez, Hallaert, Lamort, Cordioli, Sanchez Manjon, Delporte (Jonckheere, 67e)

C’est sur le synthétique de Biesme que Nismes se rendait pour ce premier tour de Croky cup. Et après une entame de match calme, où les gardiens n’ont pas vraiment été menacés, les hommes d’Olivier Defresne se sont réveillés en seconde période, ne laissant pas le mot aux Nismois, dépassés. "On a joué trop lentement en première mi-temps. Je leur ai dit de se bouger s’ils veulent faire la différence. Je suis passé en 4-4-2, on a joué plus haut et on a marqué très tôt, un peu chanceusement. Après ce but, il n’y a plus de match, on leur a pris le ballon. C’est de bon augure pour la suite", explique le T1 de Biesme.

Des joueurs de Nismes fatigués

Une victoire d’autant plus appréciée que les joueurs des deux équipes se connaissent, comme le dit Olivier Defresne: "Avec les deux équipes, il y avait moyen de faire une ex-équipe de Couvin-Mariembourg. Même les coaches y étaient. On est tous contents de se revoir, c’était un match dans un bon état d’esprit."

Pour Nismes, la Croky cup s’arrête donc déjà là, mais les erreurs commises pendant la rencontre vont être corrigées par le coach Samuel Cabarraux pour bien entamer le championnat: "On n’était pas prêts aujourd’hui. On sort de trois jours de stage où certains joueurs n’ont pas dormi beaucoup. En première mi-temps, on a empêché Biesme de jouer, mais notre gardien se blesse. Puis Biesme a marqué et mis le pressing plus haut. Cette défaite est frustrante mais logique, avec des erreurs que des joueurs frais n’auraient pas faites. Il y a encore du travail, mais on n’est qu’à la deuxième semaine de préparation."

Au second tour, Biesme rencontrera Profondeville dimanche prochain.