275 joueurs au TC Grand Ohey

La pluie est venue bouleverser la programmation des matchs, mais le TCGO a pu compter sur la solidarité des clubs aux alentours. "On a eu les quatre saisons en une semaine, ironise la juge-arbitre. Je remercie les clubs voisins. On a envoyé des matchs à Andenne, Haillot, Natham, Fontenalle et Ciney. Ils nous ont vraiment dépannés."

Le tournoi comptait plusieurs tableaux de qualifications dans certaines catégories. "Le Messieurs 6 comptait 32 inscrits. Il fallait jouer cinq matchs pour pouvoir aller au bout. J'ai eu beaucoup de tableaux avec des qualifications. Ça apporte du suspens dans le tournoi, explique Marie-Eve Ferier. Les tableaux féminins étaient cependant quelque peu déforcés. Hormis une ou deux catégories chez les dames, tout était ouvert."

Le TC Grand Ohey a également pu compter sur ses jeunes talents. "Beaucoup de joueurs du club participent à notre tournoi. Cependant, quelques-uns se sont blessés. Beaucoup de jeunes s'inscrivent chez les Messieurs pour prendre la graine et des points", analyse la juge-arbitre. Le tournoi est également l'occasion pour le TCGO d'accueillir de nouveaux joueurs dans ses installations. "Beaucoup sont des habitués. Il y a des nouveaux joueurs aussi. Certains viennent de loin. On a des joueurs de Marche ou encore de Bruxelles qui viennent disputer le tournoi."

Un match de 4H40

Le club organisait différentes activités tout au long du tournoi.

"On avait un souper jambon à la broche. On organisait aussi une garden-party. Ça permet au club-house faire le plein dans une ambiance conviviale". Ces festivités n'étaient pas les seules à jouer les prolongations. "Le tennis on sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand on termine. Des matchs se sont terminés très tard. Certains se sont finis après minuit. Samedi, un match s'est joué en 47 minutes, mais un autre a duré 4 h 40", raconte Marie-Eve Ferier.