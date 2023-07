SPY: Vacances: Barry, Barzin, Delcommène, Duchesne, Ficheroulle, Gerodez, Lisman, Seron, Verstraete

CONDRUSIEN: Suspendus: Henrot, Minet ; absents: Dubois, Maillard

Pour ce premier tour de Coupe nationale, le récent vainqueur du trophée provincial, dont le noyau a été vachement remanié, sera opposé à des Hamoisiens certainement revanchards puisque défaits en finale.

Du côté local, le nouveau coach Rudy Anciaux est carrément dans le brouillard. "Physiquement et tactiquement, nous ne sommes pas prêts du tout, prévient-il. Je considère cet affrontement comme une rencontre de préparation. Lors de la Supercoupe à Meux, nous avions montré plus d’envie durant les 45 dernières minutes. J’espère qu’il en sera de même avec les joueurs actuellement à ma disposition car une demi-équipe est encore en vacances. Quant à l’adversaire, je ne connais pas. Leur noyau n’a pas beaucoup changé et la cohésion sera sans doute en leur faveur. En fait, j’aurais préféré une équipe Liégeoise ou Anversoise."

Quant aux Verts, il y aura certainement un sentiment de revanche. "Absolument pas, clame Damien Trimboli, le T1. Cette semaine, nous devions jouer en amical mercredi face à Lustin mais ils nous ont fait faux bond faute de joueurs. Par conséquent, nous jouerons sans avoir pu disputer la moindre rencontre à la différence de Spy. Nous travaillons dans la continuité pour ce premier bon match de prépa."