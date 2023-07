Pas de créneau supplémentaire possible à l’Adeps de Jambes

"Nous sommes un organisme public qui met ses installations sportives en location à différents clubs : le SMAC, l’ES Jamboise, l’UR Namur et d’autres clubs d’athlétisme, précise-t-on du côté de l’Adeps. Certains pourraient encore nous rejoindre. Il n’est donc pas question de parler de la piste d’athlétisme du SMAC mais bien de celle du Centre Adeps La Mosane. Cette piste a été rénovée il y a 3.5 ans maintenant et a bien été homologuée par les instances ad hoc. Elle mesure donc bien 400 m et pas….396 m. Cela met à mal notre crédibilité concernant de prochaines compétitions potentielles. Quant aux créneaux horaires en semaine, l’UR Namur sait très bien que ce n’est pas possible. Cela a été dit dès nos premiers contacts. Que ce soit pour l’ES Jambes ou pour tout autre locataire. Donc c’est bien du côté de Mascaux et de la ville de Namur qu’il faudra trouver des solutions. Car s’ils s’entraînent sur notre terrain, il ne sera plus du tout praticable après quelques semaines."