Les clubs namurois aident le Belgian Open

Avec deux journées complètes de pluie c'est un fameux baptême pour Baudouin Grandjean le nouveau directeur du tournoi. La pluie continue a forcé le directeur et son équipe à être créatifs et agiles pour permettre le déroulement de tous les matchs de la journée. "C'est un début chahuté. En vingt ans de participation au tournoi comme bénévole je n'ai jamais connu une météo comme cela, explique Baudouin Grandjean. On a pu compter sur l'aide de clubs du Namurois qui nous ont ouvert leurs portes et que je remercie? tout comme les bénévoles, chauffeurs, ramasseurs et officiels qui ont permis que les matchs programmés puissent avoir lieu".