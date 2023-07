Le rêve de Tom Van Vuchelen s'est réalisé: il vient de boucler son premier Tour de France

Une véritable aventure humaine au sein de la formation belge. "On est un groupe pendant un mois, avec des hauts et des bas", continue Tom Van Vuchelen. "On vit ensemble sur le Tour de France, avec ses changements tous les jours, à tous les niveaux: destinations, d’hôtels, de stratégies, aussi, comme avec l’abandon du sprinter de notre équipe Caleb Ewan. Chaque jour est différent même si on peut croire que la routine d’un Tour est assez stricte."

Présent au cœur de cette course folle qu’est le Tour de France, avec ses enjeux énormes et sa foule en délire, Tom Van Vuchelen a aussi vibré en suivant les coureurs de son équipe. S’ils n’ont pas gagné d’étape, il y a eu de nombreuses émotions, comme avec les places de deuxième de Caleb Ewan, Maxim Van Gils ou Pascal Eenkhoorn, sans oublier le prix de la combativité obtenu par Victor Campenaerts. "Le Tour de France est super important pour les sponsors et les partenaires de l’équipe", ajoute Tom Van Vuchelen. "Ils ont envie de profiter du Tour pour leur visibilité. Je m’occupais donc de la création de contenus pour les partenaires, pour mettre en avant des produits. Après l’étape, il fallait aussi mettre en avant les résultats du jour le plus rapidement possible sur les réseaux. Et il y avait également la préparation d’un documentaire sur le Tour de France, comme j’avais pu le faire pour les classiques. C’était un planning bien chargé ! On déjeunait vers 7h30 et on soupait généralement vers 22h, 22h30."

Rentré chez lui lundi soir, il était encore frais. À tel point qu’il est directement reparti, mardi. Sur le Tour de Wallonie, cette fois. Avec une autre casquette: celle de journaliste pour RTL: il réalisait les interviews au départ et à l’arrivée des étapes, à Mons et à Aubel, dont le vainqueur final de l’épreuve wallonne, Filippo Ganna.