Antoine Jamin,, à Glasgow en confiance pour la course au maillot arc-en-ciel de moutain-bike

Mais il va aussi connaître la course au maillot arc-en-ciel pour le mountain-bike. Comme Emeline Detilleux, il a été repris dans la sélection nationale belge des 17 et 18 ans. "C’était clairement un objectif d’y aller", raconte le pilote de la formation BH Wallonie MTB Team. "D’autant plus que je n’avais pas pu y participer l’an passé à cause de mon bras cassé."

Une blessure survenue sur le Championnat de Belgique de short-track. Sur lequel il a pris une belle revanche le week-end dernier, puisqu’il s’y est imposé le jour de la fête nationale. Il a eu moins de réussite le lendemain, sur le cross-country. Avec de moins bonnes sensations et une crevaison, le faisant échouer au pied du podium, à la quatrième place. "Je n’avais pas eu de chance au Championnat d’Europe, avec une chaîne cassée et une crevaison", termine Antoine Jamin, qui reste satisfait de sa forme, qu’il peaufine cette semaine avec l’équipe nationale, lors d’un stage à Houffalize.