Maxime Laloux (Dinant) : un break jusqu’en septembre

Mais on sent aussi une certaine lassitude dans la voix de Maxime, qui vit à 200% pour le foot toute l’année. "Oui je fais beaucoup d’autres choses au club également et je n’ai pas toujours l’impression d’être suivi par les autorités communales, notamment. Certaines lenteurs principalement au niveau des infrastructures et du synthétique de Loyers pèsent sur le club : on ne boxe pas à armes égales avec les autres formations. On est dans le top 2 des pires installations de P1, avec le plus petit budget… Ce n’est pas évident de se battre tous les jours dans de telles conditions."

"Je suis également indépendant, investir autant de temps au club dans ces conditions mérite d’y réfléchir un peu. Je vais donc m’offrir ce luxe d’autant que le contrat à Virton est terminé. Malgré l’arrivée du repreneur NGolo Kanté, les budgets n’y seront plus pareils contrairement à ce qu’on peut penser. Mais j’ai été contacté par trois autres clubs professionnels et des discussions restent en cours avec deux d’entre eux. Quoi qu’il en soit, là aussi cela mérite le temps de la réflexion. Surtout, je tenais à mettre les choses au point : je reste toujours derrière l’Union Dinantaise. Simplement je ne pouvais pas continuer à donner les entraînements sans que les choses soient claires." Ni sans doute y jouer les Rémy Bricka sans plus de soutien. Mais ça Maxime Laloux aura la délicatesse de ne pas le dire....