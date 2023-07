L'UR Namur se prépare avec des tests physiques, avant de partir en stage

L'UR Namur entame sa saison par des tests physiques

Changement de division et une approche encore plus professionnelle dans le chef des hommes de Cédric Fauré "Des pré-tests poussés avaient déjà été effectués", nous détaille Michaël Sechehaye. "Un premier bilan médical approfondi a été suivi par l’ensemble du noyau ainsi qu’un examen isocinétique (qui concerne la force dans les quadriceps et les ischios). Un électro cardiogramme faisait aussi partie de l’ensembe d’une batterie importante". Mardi soir, la résistance était au centre de l’attention des préparateurs sur une piste d’athlétisme longue de 396 m. Avec au programme, la "célèbre" série d’intervalles tant redoutés en début de saison. A l’issue de tout ce parcours du combattant, Michaël Sechehaye nous livre quelques "secrets" "Adel Sbaa est impressionnant, un vrai physique de marathonien", livre-t-il "Tout comme Fofana". "Dheur, Baudot, Besson et Gendebien sont aussi en grande forme comme la toute grande majorité du noyau". Hormis Kim Detienne, blessé à la cheville, qui n’a pas pu suivre en entier le parcours de ses coéquipiers.

De quoi satisfaire l’entraîneur français, Cédric Fauré qui tient malgré tout à apporter un petit bémol quant aux conditions d’entraînement à Mascaux: "La Ville ne veut pas arroser la pelouse et c’est un facteur potentiel de blessures. D’ailleurs, notre gardien, Damien Hermant s’est occasionné une grosse contusion en plongeant vu l’état de dureté du terrain". Un refus "motivé" paraît-il par les protestations des autres clubs locataires du site de Mascaux qui souhaitaient le même traitement. Le matricule 156 rencontre aussi des difficultés pour trouver plus de créneaux horaires pour s’entraîner en semaine "Nous tentons de trouver un arrangement pour le stade Adeps" soupire le T.1 namurois.qui rappelle que le club représente la Ville à un haut niveau. Ces aléas disparaitront provisoirement avec le départ en stage des Merles ce jeudi. Ils rejoindront le sud de la France et plus précisément Tour d’Aigues (à 50 km de Marseille) jusque lundi avec un match amical samedi soir sur place.