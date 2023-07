Enzo Hauchart, 15 ans, espoir de la brasse, participe à ses seconds championnats de Belgique

Il s’entraîne en France

Les infrastructures environnantes n’étant pas en adéquation avec les ambitions du jeune nageur de 15 ans, le résident d’Agimont s’entraîne pendant l’année à l’Arm, le club de natation de Givet, en France. Mais il est aussi affilié au club du Perron, à Chaudfontaine, afin de pouvoir disputer les championnats de Belgique. "Il n’y a pas beaucoup de piscines autour de chez moi, et la plus importante des environs, située à Beauraing, n’offre pas beaucoup d’entraînements, c’est une infrastructure moins importante que Givet."

Un bon sprinteur

Le pensionnaire du Ardenne Rives de Meuse Natation (Arm) nage sur les plus petites distances de la natation: le 50m et le 100m. Principalement en brasse. "Je suis un bon sprinteur. On m’a fait tester les plus longues distances, mais ça allait mieux sur 100m. J’ai d’ailleurs le 3e temps des 2008 sur le 50m."

En lice sur le 200m, le 100m et le 50m

Les championnats de Belgique de natation WE2 se déroulent du 28 au 30 juillet 2023, à Anvers. Huit nageurs (belges) du club de Givet y participeront, mais Enzo est le plus jeune. Il se défendra sur 100m brasse, où son chrono de référence sur 100 m est de 1 :15.34. Il nagera aussi le 200m brasse (chrono de référence à 2 :51.31) et sur le 50m brasse (chrono de référence en 32.75). "Participer aux championnats de Belgique est un objectif pour moi et je suis très fier de m’être de nouveau qualifié, après une première participation l’année dernière", se réjouit Enzo.

Un jeune sportif à suivre donc…