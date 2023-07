Le club namurois a réussi à passer entre les gouttes et avait réparti les matchs sur huit de ses terrains extérieurs. "On a eu beaucoup de chance. Il a fait beau tous les jours. C’était chouette autant pour les parents qui regardaient de notre terrasse que pour les joueurs. Les terrains intérieurs n’ont pas été utilisés."

LE TOURNOI MENACÉ ?

Organisé habituellement fin août, le TC Géronsart a déplacé depuis la saison dernière son tournoi de jeunes pour se calquer au nouvel agenda scolaire. Depuis, le tournoi fait face à une chute du nombre d’inscriptions. "L’année dernière, on avait eu 120 inscrits. La semaine n’est pas optimale avec la fête nationale. Beaucoup de familles sont parties en vacances, explique la juge-arbitre qui ne voit pas cela comme unique explication. On sait que ce n’est pas notre faute. On a eu un grand taux de participation aux interclubs et beaucoup d’équipes sont passées en interséries. Les parents sont peut-être lassés de conduire leurs enfants. Ils veulent aussi peut-être faire une pause dans le tennis". Cela a permis aux organisateurs d’être plus flexible dans les horaires de matchs avec les joueurs inscrits.

Au TC Géronsart, on ne sait pas encore si le tournoi jeunes sera organisé la saison prochaine. "Je ne pense pas que le tournoi soit menacé", tempère Mélanie Teise.

Les résultats

Grade 1

JG -13: Loyaerts R. – Sovet G. 6/0-6/4

JG -11: Roland R. – Lahaye M. 4/0-4/1

JMx -9: Beguin L. – Nihoul J. 4/2-4/2

Grade 2

JG -15: Amrani N. – Loyaerts R. 7/5-7/6

JG -13: Godfroid P. – Jacquemin O. 6/4-3/6-6/1

JG -11: Demyttenaere L. – Ray E. 4/0-3/4-4/1

JF -11: Devresse L. – Steiner O. 4/3-4/2

JMx -9: Graisse T. – Cattin E. 4/0-4/2

Grade 3

JG -15: Aerts N. Beels L. (WO)

JG -13: Dullier B. – Mirelli F. 6/3-6/0

JG -11: Debuisson V. – Dumay J. 4/1-4/0

JF -13: Nelis A. – Lebrun L. 6/2-7/6

JF -11: Devresse L. – Farcot C. 4/3

JMx -9: Degeest L. – Vigneron A. 4/3