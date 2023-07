L'école d'équitation de Gesves se prépare à accueillir le 59e championnat de Belgique des jeunes chevaux

Les épreuves seront en tout cas âprement disputées avec en compétition plus de 700 jeunes chevaux de saut d’obstacle de 4 à 6 ans, plus de 100 jeunes chevaux de dressage de 4 à 7 ans ainsi qu’une centaine de foals et poulains de 2 et 3 ans qui seront les premiers à entrer en lice dans le cadre du championnat de Belgique d’élevage.

Mais ce n’est pas tout ! L’accueil du public sera aussi soigné avec, en plus des tribunes permettant de suivre la compétition, une offre Horeca variée, de nombreux stands, des animations dont une soirée entièrement consacrée à la promotion du dressage le samedi 19 août et même, nous promet-on, quelques surprises ! Et comme toujours, l’entrée et le parking seront gratuits. On ne change pas une formule qui gagne !