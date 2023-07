Jules Mélot inscrit son nom au palmarés du TC La Closière

Le tournoi du TC La Closière a réuni 216 joueurs dont 161 hommes et 55 dames répartis dans 10 catégories. Avec 36 inscrits, la catégorie des Messieurs 6 était la plus prisée tandis que chez la gent féminine, les Dames 4 et 5 totalisaient chacune 15 participantes. "En regard de nos quatre courts nous avons atteint le maximum avec en particuliers 42 affiliés de notre club, une bonne cuvée, soulignait Laura Biston, juge-arbitre. Nous avons bénéficié d’une semaine ensoleillée avec en exergue une journée complète d’animations le vendredi 21 avant un dimanche hélas pluvieux qui nous obligea à déplacer le matin deux rencontres dans les installations du TC La Bruyère à Meux." Le club gembloutois recense quelque 200 adeptes à la grande fierté de la présidente Josiane Baijot. "Nous sommes en pleine croissance et la vitalité du club s’étale en plein essor en récupérant notamment des équipes lors des interclubs, se félicitait-elle. Nous avons, par ailleurs, inscrit 25 nouveaux joueurs auxquels nous avons offert 10 heures de cours d’apprentissage voire de perfectionnement sous la conduite de Laura Biston, la meilleure classée du club. Nous organisons cinq tournois durant la période estivale dont celui des jeunes la semaine prochaine avant, en point d’orgue, celui des chapeaux le 15 août couronné par un cochonnet à la broche. Pas le temps de souffler. Je tiens à épingler la collaboration d’une équipe dynamique autour d’une bande d’amis dévoués et unis dans la bonne entente favorisant une chouette ambiance." Et le responsable de la buvette d’ajouter: "Nous travaillons plus par plaisir que par obligation." Dans deux ans, le club fêtera ses cinquante ans d’existence marqués par le cachet du titre royal. Hormis un demi-finaliste en M3, les gars du club se sont montrés assez discrets au fil des qualifications. Par contre, les dames ont décroché deux places en finales: Vanessa Collard l’emportait chez les D3 tandis que Julie Laye échouait en D5. Dans la, catégorie étoilée M1, Jules Mélot, 102e au classement national, s’imposait pour la première fois au tournoi des banlieusards gembloutois.