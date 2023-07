Haut-le-Wastia a vibré au rythme des traileurs grâce à la Wastiaise

Avec six kilomètres de plus dans les jambes, et un peu de dénivelé positif supplémentaire, le spécialiste de la route, Quentin Poncelet, prend l’ascendant sur Lucas Defosse. "Dès le premier kilomètre, je m’isole en tête et malgré la fin un peu plus corsée pour moi, je parviens à garder une avance confortable", précise le Bougeois. Pour la première dame, la Malonnoise Claire Nauwelaerts, ce n’est que du plaisir ! "Le parcours est superbe, technique comme il faut et avec des vues à couper le souffle", ajoute celle qui termine avec 25 secondes d’avance sur sa principale concurrente.

La trace du 23 kilomètres, physique, variée et riche en relances, plait énormément au vainqueur, Grégoire Vandeghinste: "J’aborde cette course comme un entraînement, étant en pleine préparation pour l’Enfer du Viroin, le 15 août, commence l’Écaussinnois. Je laisse partir deux concurrents, dans le but de tempérer mon effort pour finir plus fort sur les derniers kilomètres. Vers le 18e kilomètre, alors 4e, je remets une couche. Malheureusement, les premiers s’égarent, et je ne saurai jamais si je serais parvenu à recoller ou non". La Bruxelloises Amandine Ollinger, qui prépare Sierre Zinal dans quinze jours, se teste avec succès sur cette épreuve. "Par rapport aux épreuves sur route, j’adore l’ambiance qui règne sur les trails, où les coureurs se parlent et rigolent. Je pars en pôle position et je ne vois aucun concurrent durant toute la course, même si ce n’était pas le but recherché".

Sur le 34 kilomètres, Guillaume Franckinioulle ne peut rien faire face à Patrice Ringot, bien trop fort, qui termine avec 14 minutes d’avance. "Levé à 7h20, j’arrive en courant sur le site pour récupérer mon dossard quelques minutes avant le départ, sourit Guillaume. Pas de sac, pas de gel, c’est pour moi surtout une reprise après une coupure et le premier est bien trop rapide pour ma forme du jour", rigole le premier dauphin. Elene Rochus se rassure sur sa prépa pour la Swisspeak 100, avec une jolie victoire. "C’est assez atypique de commencer la course à 8h du matin dans le champ de la kermesse du village où cela sent encore la bière de la veille, avec les cadavres des verres en plastique mais le parcours est très sympa, vallonné et roulant".