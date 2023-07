Balle pelote: Haut-le-Wastia, premier aux deux bouts du classement

Haut-le-Wastia a la particularité de figurer aux extrêmes du classement de la régionale 3. À l’entame du dernier tiers de la compétition, l’équipe A trône au sommet avec 7 longueurs d’avance sur Dave tandis que la B est vissée à la lanterne rouge avec un maigre point dans l’escarcelle. "On est premiers dans les deux sens, ironise le président Jules Frérotte." Après deux ans d’inactivité, le club fut relancé à l’initiative de Jules Frérotte, Maxime Gigot et Bastien Bodart, trois amis pelotaris. "Après une année de transition, nous avons décidé de rebâtir une équipe pour monter avec les arrivées des Dorinnois Jordan Rase et Justin Legros . On forme un groupe autour de jeunes qui ont grandi ensemble depuis 20 ans. Dans une chouette ambiance animée par une super entente, nous affichons une mentalité de vainqueurs. Le premier objectif reste l’amusement et le second vise la gagne. Nous sommes invaincus tout en cartonnant à tour de bras. Nous n’avons abandonné que deux unités si bien que nous pourrions déjà être champions dans deux luttes." Le parcours de l’équipe B est à l’opposé mais les lanterniers ne s’en formalisent pas. "La plupart n’ont jamais joué. Une découverte qui les motive à apprendre tout en s’amusant dans la bonne entente, poursuit le président. Le but initial visait à boucler le championnat. À présent, ils tenteront d’accrocher au moins une victoire et garder la tête haute jusqu’au bout." Le président tenait à témoigner sa reconnaissance à l’égard de Quentin Bertrand, délégué et marqueur de chasses depuis 20 ans et de son second Ulrich Himschoot.