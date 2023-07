159 joggeurs "Lesve leurs genoux" pour la fête nationale

Le 12 kilomètres permet de s’éloigner un peu plus et de découvrir la vallée. Si Nathan de Bilderling, inscrit par mégarde en V4, ce qui lui permet de monter sur la plus haute marche du podium par erreur, et David Filbiche se retrouvent rapidement en tête, les deux hommes s’égarent et laissent filer la première place au profit de Clément Marinx. "Je pars trop vite, comme souvent et je me fais dépasser par Nathan et David. Sans m’en rendre compte, suis à leur erreur de parcours, je me retrouve en tête. Je poursuis avec de bonnes jambes, malgré un entraînement insuffisant lié à l’arthrose dont je souffre au genou droit pour finalement franchir la ligne premier", raconte Clément.

Déjà victorieuse l’an dernier, Leslie Colassin vient défendre son titre. Et ce n’est pas une erreur de parcours, pour elle et Kristel Dambroise, qui va l’empêcher de décrocher la première place. "Le départ est rapide avec Kristel. Je parviens à creuser un peu l’écart, mais on se trompe et on fait 500 mètres de plus. Finalement, je parviens à reprendre ma place pour signer une nouvelle victoire dans mon village", commente Leslie.