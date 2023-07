Un Japonais signe à l’Union Namur

Par contre ce ne sera pas le cas pour Franck Boli un des deux joueurs français en test. Evan Le Gall s’entraînera lui encore cette semaine avec les "Merles" qui passeront les tests physiques à Jambes avant de partir en stage en Provence. Reian Meddour ne sera pas non plus conservé tandis que Mehdi Ganouni ne s’est plus présenté au club. D’autres joueurs seront encore testés après le stage.